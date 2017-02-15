В Подмосковье у дороги обстреляли мужчину

На обочине в подмосковной деревне Пуговичино был обнаружен мужчина с множественными травмами. Предположительно, его обстреляли из неустановленного оружия, передает Life.ru.

Пострадавший госпитализирован: у него диагностированы ранения бедер и левой голени, а также огнестрельный перелом правой берцовой кости со смещением. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. По факту нападения проводится расследование.