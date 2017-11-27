Пенсионерка напала на обзывавшего ее Бабой Ягой ребенка

В Вологодской области полиция расследует инцидент с нападением на трехлетнюю девочку. По предварительной информации, ребенка пыталась задушить 68-летняя женщина.

По данным следствия, 4 августа в одной из деревень Бабаевского района пенсионерка встретила свою маленькую соседку. Девочка обозвала пожилую женщину Бабой Ягой.

Разозлившись, старушка решила проучить свою обидчицу и набросилась на нее. Придушив девочку, женщина пригрозила ей расправой, сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

"В результате психотравмирующей ситуации у ребенка развилось психическое расстройство, влекущее тяжкий вред здоровью", – уточнили в ведомстве. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о трагедии, произошедшей в Воронеже. Местный житель убил полуторагодовалую падчерицу за отказ садиться на горшок.

Мужчину разгневало то, что девочка капризничает, и он нанес ей несколько ударов рукой и ремнем. От полученных травм ребенок скончался. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.