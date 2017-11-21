Сотрудница ФСИН попыталась отрубить мечом голову священнику
Преступница попыталась отрубить батюшке голову, передает Telegram-канал Mash. Женщине назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ее оружие также отдано на экспертизу.
По данным следствия, с 11:00 до 12:00 15 ноября 26-летняя работница исправительной колонии №13, "зная, что в это время в административном здании учреждения находятся православные священнослужители, прошла туда и попыталась нанести принесенным с собой мечом не менее трех ударов по голове и телу священнослужителя", сообщает Следственный комитет России по Новосибирской области. Однако довести свой умысел до конца женщине помешали коллеги, которые ее задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Женщина заключена под стражу.
Ранее инцидент с сотрудником правоохранительных органов произошел в столице. Как писали Dni.Ru, в Москве было совершено нападение на водителя скорой помощи. ЧП произошло на Белозерской улице. Как установили полицейские, в салон медицинской машины проникли три злоумышленника. Они избили водителя и разбросали служебную документацию.
Выяснилось, что одним из нападавших являлся сотрудник столичного ОМВД "Хорошево-Мневники". В момент ЧП он находился не на службе.
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