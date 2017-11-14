Под Брянском пойман "шоколадный маньяк"

В Брянской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в серии краж из продуктовых магазинов. Злоумышленник систематических выносил из торговых залов шоколадные плитки.

Инцидент произошел в городе Дятькове Брянской области. Сразу три местных магазина самообслуживания обратились в полицию с заявлением о краже шоколада.

Из супермаркетов были похищены сладости на сумму около пяти тысяч рублей, передает "Газета.ru". В ходе расследования правоохранительные органы изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах.

Полиции удалось вычислить злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Брянска. Страстный любитель сладостей заходил в магазин, брал стопку шоколадных плиток и прятал к себе в сумку. После этого спокойно выходил из торгового помещения.

Таким нехитрым способом злоумышленнику удалось похитить около 100 сладостей. После задержания "шоколадный маньяк" признал свою вину, но заявил, что не сможет вернуть украденное, так как "успел все съесть".

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Если вина сладкоежки будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Аналогичный случай произошел в Москве в 2016 году. В столице был задержан 26-летний похититель 45 плиток шоколада "Вдохновение".