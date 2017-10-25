В центре Москвы студент с ножом похитил банку кофе

Один из магазинов в центре столицы ограбил студент. Молодой человек ворвался в супермаркет и, угрожая сотрудникам ножом, похитил банку кофе, передает агентство "Москва".
Материальный ущерб составил около 160 рублей. Преступник уже задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое.
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