В центре Москвы студент с ножом похитил банку кофе

Один из магазинов в центре столицы ограбил студент. Молодой человек ворвался в супермаркет и, угрожая сотрудникам ножом, похитил банку кофе, передает агентство "Москва".

Материальный ущерб составил около 160 рублей. Преступник уже задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое.



