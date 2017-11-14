В гигантском торте замуровали пять стриптизерш

Весьма необычно отпраздновал свой день рождения один из клубов в Ростове-на-Дону. Работницы заведения испекли гигантский торт и спрятались внутри лакомства, чтобы сделать гостям сюрприз.

Благодаря совместным усилиям сладкая розовая выпечка получилась просто огромной. Длина торта составила три метра, ширина – полтора метра, а высота – чуть больше метра. Внутри поместились сразу пять стриптизерш. Девушки были буквально замурованы в бисквитах с кремом.

В самый торжественный момент вечера полуобнаженные красотки весело выпрыгнули из лакомства, передает Life.ru. По словам пиар-менеджера клуба, гигантский торт претендует на место в Книге рекордов Гиннесса.



