В гигантском торте замуровали пять стриптизерш
Благодаря совместным усилиям сладкая розовая выпечка получилась просто огромной. Длина торта составила три метра, ширина – полтора метра, а высота – чуть больше метра. Внутри поместились сразу пять стриптизерш. Девушки были буквально замурованы в бисквитах с кремом.
В самый торжественный момент вечера полуобнаженные красотки весело выпрыгнули из лакомства, передает Life.ru. По словам пиар-менеджера клуба, гигантский торт претендует на место в Книге рекордов Гиннесса.
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