Черные риэлторы забили ломом известного певца

Спустя год после бесследного исчезновения солиста известной владивостокской рок-группы "Джига Подождет" и арт-директора клуба "Премьера" Валерия Манохина, стало известно, что с ним произошло. Следствие установило, что музыкант стал жертвой банды черных риэлторов.

Валерий Манохин пропал в июне 2016 года. Спустя три месяца его друзья написали заявление об исчезновении. Через месяц последовало новое заявление, однако ответа от правоохранителей все не было. Наконец стало известно, что в результате разработки Следственного комитета была выявлена банда черных риэлторов.

Преступники оказались замешаны в целой серии убийств. Среди их жертв оказался и солист "Джига Подождет". "Его убили ломом и закопали, обсыпав известью на сопке Холодильник", – на своей странице в Facebook написал знакомый музыканта Андрей Козлов. "У Валерия была недвижимость. Люди вошли к нему в доверие, приносили водку и еду, и в один из дней организовали пьянку с убийством", – цитирует его издание PrimaMedia.

Теперь Андрей Козлов намерен достойно похоронить музыканта. "Нужно что-то делать. Следствие галочку себе поставило, тело нашло, виновных нашло. А последствия – что делать с телом – не их забота". – рассказал он. У Валерия Манохина есть сестра. Однако она живет в Тольятти и по семейным и финансовым обстоятельствам приехать во Владивосток не может.

Андрей Козлов надеется, что на его призыв откликнутся друзья и поклонники творчества музыканта. "Сейчас необходимо что-то предпринять, чтобы забрать тело, узнать у следствия, кто должен участвовать в вынесении приговора и иных следственных действиях, в конце концов, похоронить человека или кремировать", – рассказал он.