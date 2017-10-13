На Алтае маленький ребенок выпал из маршрутки

У одного из маршрутных такси в городе Бийск Алтайского края во время движения неожиданно открылась дверь. Из-за этого из машины выпал пятилетний мальчик, передает Life.ru. Ребенок получил ушибы, его здоровью ничто не угрожает, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Тем не менее по факту произошедшего проводится проверка.
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