Почему дачники переплачивают за электроэнергию

Партийный проект "Единой России" "Дом садовода – опора семьи" подвел итоги мониторинга тарифов на электроснабжение для участников садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. В ходе изучения ситуации на местах, охватившего 54 региона, эксперты выявили субъекты Федерации, где "садоводам жить хорошо".

В ходе мониторинга изучались процессы ценообразования и модернизации электросетевой инфраструктуры в каждом из регионов. В результате выяснилось, что пока лишь 35% садовых некоммерческих товариществ могут пользоваться наиболее низким, так называемым, сельским тарифом электроснабжения. Об этом заявил координатор проекта "ЕР", глава "Союза садоводов России" Олег Валенчук.



По его словам, тарифы на электроэнергию для садоводов рассчитываются местными органами власти в пределах диапазона, утверждаемого Федеральной службой по тарифам. Как отметил Валенчук, в результате проведенной работы выяснилось, что минимальные тарифы на электроэнергию для дачников зафиксированы в Еврейской автономной области (1,18 рубля за киловатт).

Следом за ЕАО идут Ульяновская область и Башкирия (1,36 и 1,42 рубля соответственно. Затем следует Саратовская область (1,49 рубля), Марий Эл (1,5 рубля), Пензенская, Челябинска, Оренбургская области (1,58, 1,82 и 1,97 рубля соответственно). В 1,97 рубля также обходится садоводам киловатт электроэнергии в Хакасии.

В противоположном конце рейтинга – с максимальными тарифами – расположилась Нижегородская (5,98 рубля), Волгоградская (5,22 рубля), Московская (5,04 рубля) и Калужская (4,44 рубля за киловатт) области. Также недешево электричество обходится дачникам в Курской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге (4,42, 4,18 и 4,55 рубля за киловатт). При этом, наибольший рост тарифов отмечен в Севастополе (57%), Курганской (16,04%), Калужской (12,70%) и Нижегородской (8,5%) областях.

Между тем, напомнил Олег Валенчук, в ходе встречи председателя "ЕР" Дмитрия Медведева с садоводами в августе 2016 года перед ним был поднят вопрос о передаче линий электропередач с баланса СНТ и кооперативов сетевым компаниям с заключение договоров прямого снабжения. Медведев тогда особо подчеркнул, что должно быть единое регулирование, единый уход, и в конечном счете, единое обслуживание самого электрохозяйства.

"По результатам мониторинга мы видим важность передачи сетей в управление региональными властями. В результате, в первую очередь, все расходы на содержание, обслуживание и ремонт электросети будут возложены на сетевую организацию. Во-вторых, любая авария в электросети будет бесплатно и оперативно устраняться, исчезнет оплата потерь электроэнергии. И, что немаловажно, садовод будет платить за потребленную электроэнергию значительно меньше", – заключил Валенчук.

Напомним, партпроект "ЕР" "Дом садовода – опора семьи" направлен на поддержку более 60 миллионов россиян. План его реализации рассчитан на 2017 – 2022 годы. Одним из приоритетов проекта является разработка нового законодательства о садоводстве.