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Регионы

На Ямале нашли "золотые" детсады

Фото: GLOBAL LOOK press\Bernhard, A.
Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили рекордно высокие траты при строительстве шести детских садов и школы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) – 9,3 миллиарда рублей. Общественники уверены, что региональные власти использовали крайне непрозрачную и кабальную схему государственно-частного партнерства.
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За строительство всех шести объектов, сообщают в ОНФ, бюджет региона переплатит огромную сумму – 3,4 миллиарда рублей. "Представьте себе: Шурышкарский район ЯНАО, всего лишь две тысячи жителей. И власти автономного округа приобрели там "нафаршированный" детский сад на 80 мест за 673,5 млн руб. Из них 116 млн руб. региональный бюджет переплатил за рассрочку", – заявила активист организации Ольга Хирт. Общественник уточнила, что согласно подсчетам, одно место в таком детсаду стоит более восьми миллионов рублей и привела для сравнения детское дошкольное учреждение в селе Яр-Сале, одно место в котором стоит 2,9 миллиона рублей.

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Помимо всего прочего, Хирт отметила, что только принтеры и ультрабуки для оснащения "золотого" детсада обошлись в 2,5 миллиона рублей, а, к примеру, кресло заведующей стоит 142 тысячи рублей, а шкафы для постельного белья – 270 тысяч за штуку. "О чем говорить, если даже одно мусорное ведро в этом детском садике стоит более 3 тысяч… И это на 80 человек! Вероятнее всего, мы выявили рекордный по стоимости детский сад в России", – добавила она.

Как сообщают в ОНФ, столь дорогой детский сад появился в результате соглашения между правительством ЯНАО и группой строительных компаний "ВИС" – ООО "ВИС Девелопмент", согласно которому последняя должна была построить пять детских садов и одну школу, совмещенную с дошкольным образовательным учреждением. При этом сделка была принята властями региона в 2013 году, причем на откровенно кабальных условиях. В итоге стоимость всех объектов составила 5,9 миллиарда рублей, а с учетом рассрочки ЯНАО переплатит еще 3,4 миллиарда. Между тем на данный момент сданы всего лишь три из шести объектов.

"Цель государственно-частного партнерства – это привлечение инвестиций в помощь бюджету региона. А мы видим обратную ситуацию, когда государство, заключая соглашения, переплачивает миллионы рублей", – заявила руководитель проекта Народного фронта "За честные закупки", член Центрального штаба ОНФ Анастасия Муталенко. По словам общественника, система ГЧП должна быть более эффективной. В связи с выявленными завышенными тратами активисты намерены обратиться к руководству региона с просьбой дать оценку покупки социальных объектов за такие деньги, а также попросить обратить внимание на ситуацию Генеральную прокуратуру России.

Стоит отметить, что группа "ВИС" уже не первый раз попадает в поле зрения общественников из ОНФ. Так, в январе 2015 года активисты заинтересовались сделкой на основе государственного-частного партнерства по возведению перинатального центра в Сургуте. Стоимость объекта, подрядчиком которого значилось ООО "ВИС Инфраструктура", должна была составить 18,4 миллиарда рублей, однако благодаря вмешательству "фронтовиков" конечную сумму возведения медицинского учреждения удалось снизить до 9,7 миллиарда рублей.

Общероссийский народный фронт – коалиция политических движений и общественных организаций, созданная в мае 2011 года. Основной целью ОНФ является содействие исполнению майских указов президента Владимира Путина, борьба с коррупцией и расточительностью чиновников.

Автор: Иван Поляков16 января 2017, 17:49

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