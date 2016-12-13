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Студентка заявила в полицию после снятого в клубе порновидео
Пользователи Сети узнали в раскрепощенной посетительнице клуба студентку местного университета – 18-летнюю Екатерину М. Девушка отрицает, что на видео именно она и намерена защищать свои честь и достоинство. Она собирается разобраться с обвинителями с помощью полиции.
"Я обратилась в полицию, этим занимаются компетентные органы. Меня интересует сам факт присутствия моего имени и обвинения меня в оральных утехах", – цитирует Екатерину Life.ru. На кадрах видео, выложенных в Сети, видно, как некая девушка ублажает на глазах гостей клуба, стоящего рядом с ней мужчину.
По словам знакомых Кати, девушка много времени уделяет учебе и, в частности, английскому языку. В свободное от учебы время она профессионально занимается танцами. В свою очередь бывший молодой человек Екатерины уверен, что на скандальном видео вовсе не она, а просто похожая на нее девушка.
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