17% квартир в новостройках неликвидны

Киркоров показал пресс Тесты Жизнь Милохина за границей Игры Сонник

Топ новостей недели

"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точкаВ истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

Лента новостей

Пятница 16 июня

04:0417% квартир в новостройках неликвидны 02:34Как не ошибиться с покупкой "вторички" 00:17Какие жесты выдают в человеке неудачника: объяснил психолог 22:23Красавица из "Уральских пельменей" выступила с важным заявлением: Призываю каждого 21:32Диетолог предупредил Джигана и Самойлову об опасности сахарного диабета 21:02Купившая отдельную квартиру Костенко публично ответила на слухи о разводе с Тарасовым 20:29Почему звезда "Подольских курсантов" бросила ВУЗ и уехала из Москвы 19:45"Убейте меня теперь": озадаченная Меньшова обратилась к врачу 19:00Психолог дал совет Диане Гурцкая после смерти мужа 18:40"Живет за чужой счет": покинувший Россию Милохин нашел спонсора за границей 18:29"Росатом" построит на Чукотке первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт 18:20"Были клонами": племянник раскрыл связь Игоря Кваши с Галиной Волчек 18:00Единственная дочь Задорнова объявила о рождении малыша 17:40Предательство и восемь выкидышей: личная драма звезды сериала "Друзья" 17:20Дождались: "Давай поженимся" возвращается на экраны 17:00На 91-м году жизни умерла актриса "Карнавальной ночи" Евгения Шмелева 16:40"Забрала из школы": Боня пожаловалась на травлю дочери 16:20"В семье будет главной Татьяна": на фото со свадьбы Булановой замечены тайные знаки 16:009 способов визуально увеличить тесную комнату 15:40В Новосибирске мальчик погиб во время отдыха в сауне 15:20"Я чувствую боль Александра": Сорвавшегося с проклятиями на женщин Васильева оправдали 15:00Очарован своим отражением: постройневший Киркоров показал пресс 14:40Оберегающий личную жизнь Малахов показал повзрослевшего сына 14:38"Росатом" займется строительством ветропарков в Мьянме 14:20Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 24 июня 14:00Напоил пассажиров коньяком: выходка Пенкина в самолете попала на видео 13:40Житель Москвы открыл огонь по продавцам из аэрозольного пистолета 13:20Пропавшая с радаров Гурцкая слегла после смерти мужа 13:00"Хочет упечь меня в Гаагу": Охлобыстин разорвал отношения с крестником Смольяниновым* 12:40"Скоро узнаем новости о беременности": Блогер рассказал о появлении Семенович в отделении ЭКО 12:20В Кемерово грабитель напал на охранника ТЦ 12:00Вечная память: Ольге Бузовой сообщили о скоропостижной смерти хоккеиста Дмитрия Тарасова 11:40"Несчастные люди. Без Родины": Бероев выказался об уехавших за границу звездах 11:20В жилом доме под Пермью вспыхнул пожар после взрыва газа 11:00"Это нонсенс": Газманова упрекнули в заработке на патриотических песнях 10:40"Мысли остаться за рубежом не было": Что помешало Маликову эмигрировать из России 10:20Родные нарушили последнюю волю актера: что случилось с могилой Вицина 10:00"Больше, чем у Кардашьян": Молодая жена Цекало подверглась критике из-за пышных форм 09:40В Новосибирске упал башенный кран 09:20"Буду верить в лучшее": Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Пьеха озвучил свой диагноз 09:00Бывшая фабрика IKEA начнет выпускать мебель под новым брендом 08:20"Остался очень доволен": стало известно об интимной связи Маршала и Ветлицкой 08:00Кому идет больше: Иванка Трамп повторила шикарный образ Кейт Миддлтон 06:38Приятное с полезным: эффективное средство от комаров 04:06Маткапитала хватит на покупку 6 "квадратов" 02:21Районов с доступным жильем стало больше 00:26Качественный сон и разнообразное питание: как сохранить молодость после 40 22:40Как сделать завтрак полноценным? Ответила врач-диетолог 22:20Эксперт назвала потенциальную опасность шаурмы для здоровья 21:40Врач-гастроэнтеролог назвала пользу кваса для организма
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

17% квартир в новостройках неликвидны

17% квартир в новостройках неликвидны
60

На такие лоты чаще предлагают большую скидку.

Около 17% квартир в столичных новостройках отличаются низкой ликвидностью. Она вызвана как присутствием конкретных дефектов, так и наличием морально устаревших характеристик, что негативно сказывается на сроках продажи жилья.

В три раза дольше продаются слишком большие квартиры или лоты с лишними метрами, например, "однушки" в 50 кв. м и более. Также большинство покупателей не готовы приобретать лоты с кладовыми помещениями и отдают предпочтение квартирам с панорамными, а не обычными окнами. Покупатели многокомнатных квартир избегают лотов всего с одним санузлом.

Кроме того, низким спросом пользуется жилье на нижних этажах, с некрасивым видом на ЛЭП, промзону или въезд на парковку, с неудачными планировками и плохо выполненной отделкой.

Именно в продаже неликвида застройщик заинтересован больше всего и предлагает существенные дисконты, до 30%. Поэтому скидочные квартиры важно проверять особенно тщательно.

16 июня 2023, 04:04
Инком✓ Надежный источник

По теме

Как сэкономить на покупке в новостройке

В столичных ЖК сохраняются скидки до 40%

Как не ошибиться с покупкой "вторички"

Как не ошибиться с покупкой "вторички"
И не стать жертвой мошенников. Квартиры на вторичном рынке зачастую дешевле лотов в новостройках, особенно, если речь идет о старом жилом фонде – панельных домах высотой до 14 этажей.

9 способов визуально увеличить тесную комнату

9 способов визуально увеличить тесную комнату
Полезные советы как сделать комнату просторнее. Вряд ли найдется много людей кто искренне доволен размерами своей квартиры.

Бывшая фабрика IKEA начнет выпускать мебель под новым брендом

Бывшая фабрика IKEA начнет выпускать мебель под новым брендом
Ранее завод выпускал ДСП и мебель под брендом IKEA. На волне санкционной войны, объявленной России западным миром, из страны ушла крупнейшая сеть по производству и продаже мебели и товаров для дома – IKEA.

Маткапитала хватит на покупку 6 "квадратов"

Маткапитала хватит на покупку 6 "квадратов"
Сертификаты используют для приобретения жилья в 50%. В России значительно снизилась доля сертификатов на маткапитал, используемых для улучшения жилищных условий.

Районов с доступным жильем стало больше

Районов с доступным жильем стало больше
В Москве снижаются цены на вторичные квартиры. За последний год в старых границах Москвы стало больше районов, где стоимость кв.

На российский рынок выходит крупный производитель мебели

На российский рынок выходит крупный производитель мебели
Первый магазин мебели новой сети может открыться уже в июле. Отечественные производители мебели столкнулись с серьезными логистическими и экономическими проблемами, после того, как западный мир объявил нашей стране санкционную войну.

Выбор читателей

14/06СрдУставшая Буланова после свадьбы сообщила радостную новость 14/06Срд"Нестерильная любовь": Джигурда раскрыл содержимое интимной переписки с Анисиной 14/06Срд"Совершенство": Климова показала стройное тело в новой фотосессии 14/06Срд"Она пьет из-за меня": известный шоумен заявил о готовности отвезти Волочкову в наркоклинику 15/06ЧтвВечная память: Ольге Бузовой сообщили о скоропостижной смерти хоккеиста Дмитрия Тарасова 14/06СрдСовсем другая: Появившаяся на публике Кадышева кардинально изменилась