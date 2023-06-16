17% квартир в новостройках неликвидны

На такие лоты чаще предлагают большую скидку.



Около 17% квартир в столичных новостройках отличаются низкой ликвидностью. Она вызвана как присутствием конкретных дефектов, так и наличием морально устаревших характеристик, что негативно сказывается на сроках продажи жилья.



В три раза дольше продаются слишком большие квартиры или лоты с лишними метрами, например, "однушки" в 50 кв. м и более. Также большинство покупателей не готовы приобретать лоты с кладовыми помещениями и отдают предпочтение квартирам с панорамными, а не обычными окнами. Покупатели многокомнатных квартир избегают лотов всего с одним санузлом.

Кроме того, низким спросом пользуется жилье на нижних этажах, с некрасивым видом на ЛЭП, промзону или въезд на парковку, с неудачными планировками и плохо выполненной отделкой.

Именно в продаже неликвида застройщик заинтересован больше всего и предлагает существенные дисконты, до 30%. Поэтому скидочные квартиры важно проверять особенно тщательно.