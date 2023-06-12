В подмосковном селе Перхушково прошла масштабная посадка деревьев

В День России в селе Перхушково Одинцовского городского округа высадили яблони и 160 кустов сирени. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний "КОРТРОС".



Мероприятие "Зеленый двор" прошло в жилом комплексе "Равновесие", который возводит "КОРТРОС". В мероприятии участвовали 250 человек, в том числе депутаты Одинцовского округа, представители администрации Жаворонковского поселения и сотрудники девелопера.

С Днем России учасников акции поздравили глава совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова, руководитель фракции "Единая Россия" Одинцовского округа Вячеслав Киреев и председатель территориального управления Жаворонковское Александр Булаев.

Генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев поблагодарил строителей и подрядчиков ЖК "Равновесие", которые добиваются отличного результата.

"Я думаю, что этот день запомнится нам всем позитивным настроением, эмоциями и благим делом", – сказал он.

ГК "КОРТРОС" на протяжении нескольких последних лет проводила акцию "Зеленый двор" во дворах квартала жилых небоскребов Headliner.

Жилой комплекс "Равновесие" состоит из корпусов высотой 4-6 этажей. Это загородный квартал класса комфорт с дворами без машин и зелеными зонами. Покупатели могут выбрать квартиры с разнообразными планировочными решениями. ЖК расположен в непосредственной близости от города Одинцово, до центра Москвы – 30 минут.