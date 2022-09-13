Кому в России не положен налоговый вычет за покупку недвижимости

Налоговый вычет можно получить как за покупку жилья, так и за оформление ипотеки.

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Российское законодательство предусматривает возврат части денежных средств, затраченных гражданами на приобретение или же строительство недвижимости. Правило распространяется только на жилую собственность, то есть квартиры или дома. Получить так называемый налоговый вычет также смогут и резиденты РФ.

Налоговый вычет можно оформить как при непосредственном приобретении жилья, так и при привлечении кредитных средств. В первом случае можно рассчитывать на возврат 13% от двух миллионов рублей, а при погашении ипотеки – 13% от трех миллионов рублей. В общей сложности – 650 тысяч рублей.

Лимитные суммы применяются всего один раз в жизни. Если недвижимость стоит меньше двух миллионов, то остаток переносится за на следующую покупку, однако выплата по кредиту производится только в отношении одного объекта. К слову, в первую сумму можно включить и расходы на ремонт приобретенной в новостройке квартиры без отделки.

Если жилье было приобретено или построено супругами при действии официального брака, то налоговый вычет распространяется на каждого из них – сумма вырастает в два раза – до 1,3 миллиона рублей.

Однако в законодательстве предусмотрены случаи, когда на льготу вообще нельзя рассчитывать. К примеру, налоговый вычет не смогут получить граждане, которые не платят НДФЛ.

Налоговый юрист Анастасия Варсеева подчеркнула, что льготу не смогут получить самозанятые, если у них нет иного дохода, облагаемого налогом в 13%. Аналогичное правило действует и для пенсионеров. Эксперт напомнила, что пенсия не покрывается НДФЛ, поэтому нужны дополнительные официальные источники заработка.

Вычет не положен и для недвижимости, купленной работодателем для работника за счет бюджетных средств. Материнский капитал, потраченный на жилье, также нельзя считать расходом.