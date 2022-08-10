Дома в России подорожали на 47%

А Петербург обогнал по ценам Москву.



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За последние два года средняя стоимость коттеджей в России выросла на 47%, до 11,2 млн рублей. С начала года дома прибавили в цене 11%, максимальный рост – почти 4% – был зафиксирован в апреле.



За 12 месяцев сильнее всего подорожали дома в Тверской области – на 45%, до 14,4 млн рублей. Почти на треть выросла средняя цена загородных домов в Томской и Калининградской областях, до 13,1 и 17 млн рублей соответственно.

Лидером по ценам на коттеджи в июле оказался Санкт-Петербург. Средняя стоимость домов здесь достигла 43,9 млн рублей, увеличившись за год на 22%.

Для сравнения, коттеджи в Москве подорожали на 2%, до 37,4 млн рублей, в Подмосковье – на 19%, до 29 млн рублей.

Столь высокий ценник в Петербурге объясняется тем, что коттеджи здесь чаще всего возводятся в самых престижных локациях. В Москве же загородные дома сосредоточены в основном на территории ТиНАО.

Коттеджи предпочитают семейные покупатели, на которых приходится 72% от всех сделок. Более трети покупок совершают люди в возрасте от 36 до 45 лет. Еще 43% домов приобретают граждане старше 46 лет.