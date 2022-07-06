Столичный рынок пополнили 6 новостроек

И стартовали продажи в новых корпусах в 13 жилых комплексах.



прочитано 49 раз

По итогам июня столичный рынок новостроек пополнили шесть новых проектов. В уже реализуемых 13 жилых комплексах в продажу поступили новые корпуса.



О запуске двух проектов в начале лета заявила группа «Интеко» – комплексе клубных особняков «Ильинка 3/8» и премиальном квартале из шести корпусов Onest.

Девелопер ПИК анонсировал ЖК «Первый Дубровский» – четыре корпуса у метро «Волгоградский проспект». Level Group запустил продажи в проекте «Level Селигерская» у метро «Селигерская». Кроме того, началась реализация премиального ЖК Legacy от группы «Ташир» и клубного дома Full House от группы Sezar.

Если рассматривать новые корпуса в уже строящихся проектах, то самые доступные цены предлагает группа ПИК. Так, цены на новый объем квартир в ЖК «Люблинский парк» начинается от 5,6 млн рублей, в ЖК «Лосиноостровский парк» – от 6,3 млн рублей, в ЖК «Второй Нагатинский» – от 6,7 млн рублей, в ЖК «Мичуринский парк» – от 6,9 млн рублей.