"Отложенный спрос": в России вырос интерес к новостройкам

Покупкой недвижимости в Москве стали интересоваться на 7% чаще.

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Покупка жилья – одна из самых популярных в России форм вложения денежных средств. Особенно это стало актуально сегодня, в условиях санкционного противостояния нашей страны и западного мира. Инвестиции в зарубежные проекты, покупка акций иностранных компаний или просто игра на курсе валют уже не кажутся такими надежными источниками доходов. Чего, конечно, не скажешь о российской недвижимости.

Многие люди покупают квартиры, чтобы потом перепродать, некоторые намереваются сдавать жилье в аренду, а кто-то приобретает собственность для себя. Так или иначе, в России вырос интерес к новостройкам. Этому свидетельствует исследование платформы "Авито".

Потенциальные покупатели недвижимости стали чаще звонить застройщикам жилья сразу в нескольких городах нашей странны. Аналитики зафиксировали повышение интереса в столице и Московской области на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области показатели еще выше. Люди на 22% чаще начали интересоваться недвижимостью. Примерно на том же уровне складывается ситуация в Новосибирске и Екатеринбурге – 21% и 25%, соответственно.

Лидером исследования стал Воронеж. Там потенциальные покупатели квартир в новостройках стали звонить застройщикам чаще на 386%. Ростов-на-Дону с результатом 82% занял вторую строчку рейтинга, а замыкает тройку лидеров Челябинск с показателем 61%.

В "Авито" сложившуюся ситуацию объяснили "отложенным спросом" на недвижимость. По словам представителя компании Дмитрия Алексеева, люди начнут заключать новые сделки, как только ипотека для них станет доступнее. Он подчеркнул, что граждане уже привыкли к текущей экономической ситуации.

К слову, специалисты ЦИАН тоже провели исследование, в результате которого выяснили, на какие квартиры распространяются самые большие скидки при продаже. Как ранее сообщали "Дни.ру", дисконт можно получить при покупке апартаментов на первом этаже здания или в небоскребах. Граждане в среднем могут рассчитывать на уступку продавца в размере от четырех до пяти процентов.