Москвичи смогут совершить виртуальную прогулку по кварталам реновации

Специалисты ГБУ "Мосстройинформ" разрабатывают 3D-туры по кварталам районов Фили-Давыдково, Нижегородский и Пресненский. Будущие переселенцы смогут сравнить свои территории до и после реновации.



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Уже готовы шесть виртуальных туров по району Фили-Давыдково – кварталы 124, 125 и 126, а также кварталам 798 и 800 Пресненского района и кварталу 79 Нижегородского района. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Будущие переселенцы смогут увидеть, как преобразится их район после реновации. Можно переключиться в режим реального времени и посмотреть на панораму застройки.

Виртуальные туры полностью соответствуют утвержденным проектам планировки кварталов реновации. Пользователи могут гулять по самостоятельно выбранному маршруту или передвигаться по заданной траектории, сообщила директор ГБУ "Мосстройинформ" Юлия Куликова.

По ее словам, в 3D-турах также доступна карта с названиями улиц и номерами домов. Участники смогут посмотреть на будущий район с высоты птичьего полета. Виртуальные прогулки станут доступны с августа на сайте "Строим просто".

А посетители выставки "Город для каждого", которая пройдет с 1 по 21 августа в московском Манеже, смогут совершить прогулку по району Фили-Давыдково при помощи очков виртуальной реальности. Это позволит полностью погрузиться в обстановку обновленной территории.

В июне переселение по программе реновации начали 1,4 тысячи человек в районах Коптево, Лефортово и поселке Знамя Октября в Новомосковском административном округе. Более половины участников уже подобрали новые квартиры.

Программа реновации утверждена в 2017 году. Планируется расселить 5175 ветхих домов. Программа проходит в три этапа: первый – с 2020 по 2024 годы, второй – с 2025 по 2028 годы, третий – с 2029 по 2032 годы.