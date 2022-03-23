Выселяют из дома: Как микрозаймы загоняют народ в жилищную ловушку

Юрист предупредил о рисках, на которые обрекает себя клиент МФО.

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В России последние несколько лет пользуются популярностью быстрые займы, которые удобны, когда нужна небольшая сумма денег, а кредит ради этого брать сложно. В офисах микрозаймов документов надо минимум, доход подтвердить можно на словах, а деньги выдадут за два часа.

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Однако эксперты предупреждают: хоть это и быстрые деньги, но они таят в себе не только опасности потерять сбережения, но и риск остаться на улице. Специалисты уверяют, что неосторожное обращение в разные микрофинансовые организации (МФО) может привести к серьезным проблемам, в том числе вплоть до выселения из дома.

Юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров предупреждает россиян, что в микрозамах привлекательным на первый взгляд кажется процент займа, который составляет всего один процент в день. Однако в год этот процент составляет 365%, что уже заоблачно.

Выходит, что взяв 50 тысяч рублей на две недели, заемщик должен вернуть уже 57 тысяч. Бытует мнение, что среднестатистический клиент МФО – некий маргинал или молодой человек без стабильного дохода. Чаще всего они уже знают, что никакие деньги возвращать в организацию они не будут, так как попросту не смогут.

Но, к сожалению, вполне благополучные и здравомыслящие люди тоже могут попасть в такую ловушку.