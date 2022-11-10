Аналитики назвали округа Москвы с подешевевшим жильем

Пока в одном округе Москвы цены на жилье растут, в другом эксперты фиксируют снижение.

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Рынок недвижимости в Москве показывает то рост цен, то их падение. Октябрь 2022 года не стал исключением. Пока цены в одном месте стремительно растут, в другом они также стремительно падают. Эксперты аналитических агентств собрали полученную информацию за 10 месяцев 2022 года, а также отдельно за август и сентябрь.

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Меньше всего за жилье в новостройках можно отдать в Южном административном округе столицы. Падение составило 2,7%. Схожую динамику заметили в Восточном АО, цены упали на 2,4%, а квадратный метр теперь стоит 299,4 тысяч рублей.

А вот в Юго-Восточном АО в октябре цены выросли на 2,4% до 289,9 тысяч рублей за квадрат. В этом же округе средняя цена за год поднялась на 8,12 %.

В среднем цены на недвижимость в этом году выросли на 2,91%, и средняя цена жилья оценивается в 351,3 тысячи рублей.

Эксперты говорят, что вырос и объем предложения. Сейчас на рынке находятся около 23,9 тысяч объектов в новостройках, из них 20,8 тысяч — это квартиры, а 3,1 тысяча приходится на апартаменты. За девять месяцев 2022 года количество объектов выросло в 1,5 раза.