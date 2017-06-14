Парковочное место продали за рекордные 5 миллионов долларов

Несмотря на все усилия правительства укротить цены на недвижимость, в Гонконге цена квадратного метра остается стабильно высокой. Это верно как для жилья, так и для нежилого фонда, в том числе парковочных мест.

Парковка расположена в жилом комплексе Upton. Пятачок бетонированной площадки площадью чуть больше чем 17,5 квадратных метров обошелся покупателю в пять миллионов гонконгских долларов, что примерно равно 664 тысячам долларов США.

Как сообщает Bloomberg, парковочное место было выставлено на продажу – и куплено! – по цене, например, дома с двумя спальнями в округе Сатхинь. Такой дом обойдется покупателю примерно в полмиллиона американских долларов.

Несмотря на все усилия правительства, цены на недвижимость в Гонконге остаются стабильно высокими. В частности, парковочные места дороже продают только в Лондоне. Именно в Лондоне год назад было приобретено на тот момент самое дорогое в мире паркоместо ценой в 445,6 тысяч евро. Теперь Гонконг вырвался в мировые лидеры по этому показателю.

Самые дорогие в Гонконге и парковки, если брать цену за один час. Москва в этом мировом рейтинге занимает всего лишь 42-е место. Если же взять цены на паркинг исключительно по Европе, то парковка в Лондоне обойдется в 8 евро за час, в Стокгольме – 7,65 евро, в Осло – 6,40 евро, в Копенгагене – 5,11 евро, в Амстердаме – 5 евро, в Мадриде – 4,89 евро, в Париже, Вене, Афинах и Цюрихе – 4 евро в час.