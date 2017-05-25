В Москве эвакуировали 700 машин без номеров

За май с улиц Москвы было эвакуировано свыше 700 машин без номеров, передает газета "Известия". Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что чаще всего владельцы авто – как правило, дорогих – снимают знаки для того, чтобы не оплачивать парковку. Тем не менее решение об эвакуации машин с отсутствующими номерами было принято антитеррористической комиссией для обеспечения безопасности. Напомним, в столице были задержаны четверо террористов, которые готовились устроить взрывы на общественном транспорте. Руководили подготовкой к транспортному террору находящиеся на территории Сирии боевики.