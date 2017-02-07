Миллионер будет строить "альтернативную Россию" в Тихом океане

На островах тихоокеанской Республики Кирибати в ближайшем будущем может появиться "новая Российская империя". О создании государства с монархической формой правления заявил бывший депутат Госдумы Антон Баков.

По его замыслу, на арендованной земле Кирибати могла бы зародиться новая "империя Романовых". Правительству республики от российского миллионера поступил инвестиционный план, из которого следует, что бизнесмен в первую очередь заинтересован в необитаемых островах Молден, Старбак и Миллениум. Там Баков и его жена намерены возвести необходимую инфраструктуру для бизнеса и туризма, сообщает The Guardian.

Ориентировочная стоимость проекта – порядка 350 миллионов долларов. Эти средства супружеская пара готова инвестировать в экономику островного государства.

На первоначальном этапе строительства планируется передать 120 миллионов долларов правительству Кирибати. Еще 230 миллионов долларов – вложить в инфраструктурное развитие островов. Часть этой суммы будет потрачена на налоги, а остальное инвестируют в строительство больниц, аэропортов, школ, университета и солнечных электростанций.

Предприимчивый россиянин пока не получил ответ от властей Кирибати. Между тем это не первая попытка миллионера построить "альтернативную Россию" за пределами своей страны, передает телеканал "Мир". Ранее бывший депутат пробовал реализовать подобный проект на островах Кука и в Черногории, где приобрел 80 гектаров земли.