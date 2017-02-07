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Сын Сердюкова продает бывшую дачу Минобороны

Скриншот сайта avito.ru
В Петербурге на сайте бесплатных объявлений "Авито" выставили на продажу объект культурного наследия – дачу Юхневича в Комарово. Долгое время она принадлежала Министерству обороны.
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Объявление о продаже памятника регионального значения было опубликовано 27 января. До 2010 года здание принадлежало Минобороны России и использовалось как выездная детская дача, а затем перешло во владение сына бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова – Сергея.

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Дача Юхневича располагается в Комарово на Морской улице, 5. Площадь дома, стоящего на двух гектарах земли, составляет 218 квадратных метров. Объявленная цена участка и строений — 350 миллионов рублей, передает "Фонтанка" со ссылкой на представителя продавца.

"На данный момент ведется реставрационный ремонт для современного проживания, также имеются пятна, под которыми можно застраиваться", – гласит объявление. "Все коммуникации. Нетронутая природа, последний участок перед заливом", – говорится в сообщении.

Скриншот сайта avito.ru

Отметим, в 2010 году Минобороны выставило дачу на торги со стартовой ценой 92 миллиона рублей, ее выкупил петербургский коммерсант Петр Усов за 154,5 миллиона. В декабре 2014 года собственником объекта стал Сергей Сердюков.

Скриншот сайта avito.ru

Распоряжением Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга от 30 июля 2015 года дача Юхневича включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Двухэтажный деревянный дом в стиле модерн был построен в начале XX века. Автор проекта неизвестен. Дача принадлежала заведующему театральной комиссией Невского общества устройства народных развлечений Александру Мечиславовичу Юхневичу.

Автор: Людмила Фоканова7 февраля 2017, 15:34

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