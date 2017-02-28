Когда Москву очистят от пятиэтажек

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская рассказала о сроках сноса ветхих пятиэтажек. По ее мнению, новая программа по ликвидации хрущевок будет выполнена за 20 лет.

"Если исходить из "цены вопроса" расселения пятиэтажек от полутора до двух триллионов рублей, то это программа где-то на 20 лет", – цитирует ее РИА Новости со ссылкой на"Эхо Москвы". Она отметила, что в реализации планов по сносу ветхого жилья может помочь средний строительный бизнес. "Они профессионалы, они могут хорошо реконструировать и ремонтировать", – пояснила она.

При этом она считает, что в выполнении новой программы заинтересованы и частные инвесторы из-за негативной ситуации на рынке жилья. "В прошлом году еще какие-то проекты завершались и были неплохие цифры по строительству. Сейчас цифры все меньше и меньше по строительству жилья, много банкротств строительных организаций", – рассказала Галина Хованская.

Между тем ведущий юрисконсульт направления "Городское хозяйство" Института экономики города Дмитрий Гордеев заявил, что планы по сносу пятиэтажек могут потребовать полной реконструкции столичных инженерных систем. "Скорее всего, речь пойдет о полной реконструкции инженерных систем города. Без этого строить новые дома не будет никакого смысла, это опять будет выбрасывание денег", – пояснил он.

Галина Хованская, в свою очередь, отметила, что на ремонт инфраструктуры потребуется большое финансирование. "Это примерно 50% от строительства нового жилья", – заявила депутат.

Тракторист Фёдор, уснув пьяным за рулём, нечаянно стал участником президентской программы «снос ветхого жилья». — Александр Пестов (@magical_medical) 17 февраля 2017 г.

Напомним, новая программа по ликвидации ветхого и аварийного жилья предполагает снос семи с половиной тысяч домов – или 25 миллионов квадратных метров жилья. С таким поручением обратился президент России Владимир Путин к мэру столицы. "Я знаю настроение и ожидания москвичей", – подчеркнул глава государства.