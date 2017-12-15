Поклонская впервые показала московскую квартиру

Наталья Поклонская впервые показала журналистам свою московскую квартиру. Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы рассказала, что читает, чем питается и как собирается встречать Новый год.



В кухне у Поклонской, по ее собственному признанию, "пустовато". И правда, следов бурной кулинарной деятельности в просторном помещении журналисты не застали. Тем не менее Наталья Поклонская рассказала, что старается готовить сама при малейшей возможности.

"У нас пустовато, конечно, здесь. Но готовлю все, что можно скушать, – начиная с яичницы и заканчивая уткой, салатами различными. Времени мало, но стараюсь готовить", – сказала депутат в интервью RT. Она призналась также, что очень любит кофе и постоянно его пьет. А вот холодильник был пуст.

Чего на кухне много – так это подарков, полученных Поклонской от единомышленников. Она показала оригинальное блюдо с надписью – презент от жителей Ненецкого автономного округа. "На Новый год рекомендую туда поехать", – со смехом говорит парламентарий.

Здесь и мишка, подаренный экс-прокурору воспитанниками приюта для детей-инвалидов в Марфо-Мариинской обители. Они преподнесли Поклонской сюрприз на День святителя Николая Чудотворца

Тут же – огромная бутылка французского шампанского. "Именная бутылка, которая была подарена мне Мари-Жан Ле Пен. Это племянница Марин Ле Пен. Будет повод – выпьем обязательно. Она очень большая, так что и повод должен быть большим", – улыбается депутат. И добавляет, что сама в ответ подарила Ле Пен крымское вино.

Уже в комнате Поклонская показала еще один подарок – японских кукол-матрешек. "Приехали они ко мне из Японии, с журналистами. Моя личность интересна в Японии, они приехали в прошлом году и подарили вот такие вот сувениры, куколки. Я их даже не распечатывала", – поведала экс-прокурор.

Рассказала Поклонская и о том, что будет у нее на новогоднем столе. "Классический оливье, классическая сельдь под шубой. Шампанское, мандарины, картошка. Ну и необыкновенная утка", – сказала она. На вопрос корреспондента, а как же быть с вегетарианством, Поклонская призналась, что уже ест мясо.

Книга, которую депутат перечитывает каждый год, – это постоянно меняющийся Уголовно-процессуальный кодекс. А "специально для RT" Поклонская написала свою книгу, которая уже отправлена на верстку. В ней, по словам парламентария, будут изложены все события крымского референдума, расскажет она и о работе в Госдуме.