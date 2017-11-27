Поклонская рассказала об идеальном мужчине

Депутат Госдумы Наталья Поклонская дала откровенное интервью в программе "Мужской разговор" на Восьмом канале. Бывший прокурор Крыма назвала качества, которые, по ее мнению, должен иметь идеальный мужчина.

Поклонская считает, что представитель сильного пола должен быть защитником родины. "Настоящий мужчина, чтобы стал настоящим защитником, он должен понимать значение слов "честь" и "достоинство". Нужно для себя понимать, что есть такие понятия: "честь" и "достоинство". И еще есть понятия чести и достоинства страны, которую нужно беречь и защищать", – пояснила депутат в программе.

Также Поклонская рассказала о своем детстве. По словам депутата, маленькой она "тырила" видеокассеты у родителей, а затем смотрела их вместе с друзьями. "Про Фредди Крюгера. Собирались нашей бандой, у двух человек были видики… И смотрели эти ужастики", – рассказала она.

Также в детстве Поклонская коллекционировала бабочек. "В саду ловили, потом их иголочкой пришпандоривали к досочке. Они там порхали-порхали, а потом засыхали", – рассказала об увлечении она.

По словам депутата, она определилась с профессией рано, уже в девятом классе. Поклонская объяснила, что мечтала работать в правоохранительных органах, чтобы защищать людей от несправедливости.

"Просто представьте себе простого, обычного человека, который пришел оформлять несчастную бумажку. Заходит к этому чиновнику, маленькому чиновнику, который с таким ехидством относится к этому человеку: "Просите меня, сейчас я подумаю – сделать вам или не сделать", – пояснила парламентарий.