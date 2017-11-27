Поклонская рассказала об идеальном мужчине
Поклонская считает, что представитель сильного пола должен быть защитником родины. "Настоящий мужчина, чтобы стал настоящим защитником, он должен понимать значение слов "честь" и "достоинство". Нужно для себя понимать, что есть такие понятия: "честь" и "достоинство". И еще есть понятия чести и достоинства страны, которую нужно беречь и защищать", – пояснила депутат в программе.
Также Поклонская рассказала о своем детстве. По словам депутата, маленькой она "тырила" видеокассеты у родителей, а затем смотрела их вместе с друзьями. "Про Фредди Крюгера. Собирались нашей бандой, у двух человек были видики… И смотрели эти ужастики", – рассказала она.
Также в детстве Поклонская коллекционировала бабочек. "В саду ловили, потом их иголочкой пришпандоривали к досочке. Они там порхали-порхали, а потом засыхали", – рассказала об увлечении она.
По словам депутата, она определилась с профессией рано, уже в девятом классе. Поклонская объяснила, что мечтала работать в правоохранительных органах, чтобы защищать людей от несправедливости.
"Просто представьте себе простого, обычного человека, который пришел оформлять несчастную бумажку. Заходит к этому чиновнику, маленькому чиновнику, который с таким ехидством относится к этому человеку: "Просите меня, сейчас я подумаю – сделать вам или не сделать", – пояснила парламентарий.
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