Украинские власти считают, что действия бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской являются военными преступлениями. Об этом во вторник, 12 декабря, заявил глава так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым Гюндус Мамедов.



"Мы в рамках национального законодательства через механизм заочного расследования собираем доказательства против наших граждан, которые перешли на сторону России", – передает его слова ТАСС. По утверждению Мамедова, сейчас в суде посредством механизма заочного осуждения находятся уже более 100 обвинительных актов.

Среди лиц, которых пытается привлечь так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, – бывшие депутаты и прокуроры, добавил он. "А действия Поклонской нужно квалифицировать как военное преступление", – заявил Мамедов.

Наталья Поклонская после окончания вуза в Харькове работала в Генпрокуратуре Украины. Прокурором Республики Крым она стала 25 марта 2014 года – после воссоединения полуострова с Россией. В этой должности проработала до осени 2016 года.

Год назад украинская Генпрокуратура пыталась привлечь Поклонскую по статье о госизмене. В октябре этого года дело было неожиданно засекречено. Кроме того, закрыты все данные о расследовании украинской Генпрокуратурой в отношении главы Крыма Сергея Аксенова и спикера местного парламента Владимира Константинова, передает "Утро.ру".





Напомним, ранее в СМИ Незалежной появилась информация о том, что Поклонская до сих пор имеет украинское гражданство. Как говорилось в публикации газеты "Украинская правда", ни миграционная служба, ни МИД, ни другие учреждения не присылали президенту Петру Порошенко представление о лишении экс-прокурора Крыма украинского гражданства.

Сама Поклонская опровергла распространяемую информацию. По ее словам, она официально разорвала все связи с Украиной еще три года назад. "Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда. Я являюсь гражданкой России", – сказал она.

