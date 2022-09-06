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Политика
Москва полностью готова к выборам 9-11 сентября – Общественный штаб

Москва полностью готова к выборам 9-11 сентября – Общественный штаб

В столице полностью укомплектован корпус наблюдателей за выборами 9-11 сентября, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. По его словам, город полностью готов к голосованию.
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Выборы муниципальных депутатов Москвы пройдут открыто и честно, подчеркнул Ковалев. Он уточнил, что в корпус наблюдателей записалось 10,6 тысячи человек. Они прошли обучение и готовы выполнять обязанности.

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С 7 сентября начнется подготовка видеонаблюдателей. Они будут работать в Общественном штабе, отслеживать ситуацию на участках и выявлять возможные нарушения, рассказал Ковалев.

В 2022 году главной новинкой стал электронный реестр избирателей. Теперь нет необходимости регистрироваться на дистанционное голосование заранее.

Электронный реестр сократит время выдачи бюллетеня на участке, отметил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Член избирательной комиссии не должен будет вручную сверять все данные паспорта желающего проголосовать горожанина. Это будет сделано автоматически – достаточно лишь приложить первую страницу паспорта к сканеру. Также электронный реестр позволит избежать двойного голосования", – объяснил Костырко.

Перед голосование проведено обучение 42 тысяч сотрудников избирательных комиссий. Их рабочие места оборудованы сканерами паспортов. За состоянием устройств будут следить технические специалисты.

Москвичи будут выбирать муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Проголосуют жители всех районов города, кроме Щукина и Троицкого и Новомосковского округов.

Вместе с традиционным форматом выборы будут проходить онлайн. 26 августа, в столице состоялось тестовое электронное голосование. Специалисты проверили корректность работы всех компонентов и убедились, что интерфейс и все этапы голосования удобны и понятны пользователям и членам избирательных комиссий.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 сентября 2022, 13:29 Источник: Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве ✓ Надежный источник

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