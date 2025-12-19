Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Пятница 19 декабря

Пятница 19 декабря

16:28Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу 16:03Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение 15:27Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить ее карьеру 14:48Смелый шаг Пугачевой обернулся тотальным провалом: Уши заворачиваются в трубочку 14:47"Семнадцать мгновений весны" увековечили в бронзе 10:57Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"? 10:09Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы 09:56Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом 09:54"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы 09:07"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса 06:42Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино 03:21Как избежать простуд в праздники – терапевт назвала самый верный способ 00:17Мошенники смогли обмануть Ларису Долину из-за ее мании величия – психиатр 21:09"Было бы нечестно": продюсер разболтал, появится ли Лариса Долина в новогоднем фильме 20:27Назван салат, который ни за что нельзя есть на Новый год: дети его любят 19:10Метод "пустого стакана": как уснуть за 2 минуты, если в голове рой мыслей 18:07Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги 17:32Опасное сочетание: почему гречка с молоком – это худшее, что можно придумать для ваших сосудов и костей 16:10Вскрылось, сколько еще квартир у "бездомной" Долиной: коллега по цеху сдал все тайники певицы 15:38Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака 14:56Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом 14:55Метро "Липовая роща": как идет строительство станции новой линии столичной подземки 14:29"Зима в Москве": чем заняться на выходных 19–21 декабря 13:44 Проект "Путешествие в Рождество" подарил праздник детям с особенностями развития 13:21Теплый круг: в столичных парках появились костровые зоны 12:43"Продала квартиру в состоянии психического расстройства": появилось полное решение по делу Долиной 12:03С 20 декабря в Москве изменится ряд маршрутов наземного транспорта 11:12Юрию Никулину – 104 года: об этих фактах из жизни великого советского актера вы точно не знали 10:12Появились кадры роскошного особняка Наташи Королевой после масштабной перестройки 09:15Адвокат семьи Тиммы заявила о трусливом бегстве Седоковой: Может только плакать 06:49Как советский фильм "Коллеги" с Василием Ливановым в главной роли повлиял на молодежь 03:28Названы фильмы, которые лидируют по числу попаданий в разные категории премии "Оскар-2026" 00:29Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе 20:29Диброва заговорила о предложении руки и сердца от Товстика после развода с мужем 18:32Киркоров впервые рассказал о перенесенной травле на фоне скандала вокруг Долиной 16:45Кадышеву довели прямо на съемках новогоднего шоу: Не смогла совладать с эмоциями 16:07Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых 15:47Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу 15:37 Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете 14:58Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой 14:23Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда 13:02Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России 12:33Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились 12:29Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды 12:07Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России 12:01Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы 11:13Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 10:50Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество" 09:21Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде 09:01Трамвай №5 вернулся: новый маршрут связал ключевые точки столицы
"Семнадцать мгновений весны" увековечили в бронзе

"Семнадцать мгновений весны" увековечили в бронзе
216

В Москве установили скульптурные портреты создателей легендарного фильма.

У любителей кинематографа появилось новое место притяжения. В Москве у главного входа в сквер возле Киностудии имени М. Горького открыли скульптурные композиции, посвященные создателям культового многосерийного советского фильма «Семнадцать мгновений весны».

Три бронзовые фигуры воплощают образы тех, кто подарил зрителям незабываемую киноисторию: писателя и сценариста Юлиана Семенова, режиссера Татьяны Лиозновой и исполнителя главной роли Вячеслава Тихонова. Скульптура стала не просто художественным объектом, а зримым символом преемственности поколений и уважения к мастерам отечественного кино.

На церемонии открытия, которая состоялась 18 декабря, присутствовали видные деятели культуры и искусства: министр культуры России Ольга Любимова, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, автор композиции — народный художник России, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин и др. По мнению присутствующих, открытие скульптурной композиции стало напоминанием о том, что великие фильмы не уходят в прошлое — они продолжают жить в памяти зрителей и в стенах киностудии.

«Семнадцать мгновений весны» — больше чем просто фильм. Эта 12‑серийная черно‑белая драма, снятая Татьяной Лиозновой по одноименному роману Юлиана Семенова, стала важнейшим культурным событием и своеобразным ключом к осмыслению событий Великой Отечественной войны. Картина вышла на экраны 11 августа 1973 года и тут же завоевала любовь зрителей — настолько, что уже через три месяца потребовался повторный показ.

Сюжет фильма переносит нас в завершающий период войны и рассказывает о советском разведчике‑нелегале Максиме Исаеве, действующем под прикрытием штандартенфюрера СС Макса Отто фон Штирлица. Его миссия — сорвать сепаратные переговоры нацистской Германии с западными союзниками СССР. Образ Штирлица вобрал в себя черты реальных героев разведки — Рихарда Зорге, Рудольфа Абеля и других выдающихся тайных разведчиков. В основе сюжета лежат подлинные исторические события, включая операцию «Санрайз» («Кроссворд»), когда представители разведки США и Великобритании пытались заключить тайный мир с верхушкой гитлеровской Германии.

Помимо открытия скульптурной композиции, ожидается еще одно важное событие — выпуск памятного иллюстрированного издания. Книга расскажет о создании романа и фильма, раскроет их связь с историей страны и покажет, как реальные подвиги советских разведчиков стали основой для литературных и кинематографических образов, превратившись в нравственные ориентиры для миллионов.

Сегодня Киностудия Горького является важнейшей частью московского кинокластера — единого пространства, объединяющего кинопарк «Москино», кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссию и киноплатформу "Москино".

19 декабря 2025, 14:47
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение

Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение
Творческие мастер-классы, музыкальные встречи и полезные лекции – для активных горожан старшего поколения подготовлена насыщенная предновогодняя программа. Накануне Нового года центры «Московского долголетия» по всему городу становятся центрами творчества и вдохновения.

Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы

Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы
Новая архитектурно-художественная подсветка гармонично объединяет историческое наследие столицы и современность. Кутузовский проспект, одна из главных транспортных артерий Москвы, вскоре предстанет перед горожанами и туристами в совершенно новом облике.

"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы

"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы
Специально для проекта "Зима в Москве" разработан увлекательный интерактивный маршрут по историческим особнякам. С 1 декабря по 28 февраля гости традиционного фестиваля «Усадьбы Москвы» могут отправиться в необычное путешествие по старинным усадьбам усадьбы.

Метро "Липовая роща": как идет строительство станции новой линии столичной подземки

Метро "Липовая роща": как идет строительство станции новой линии столичной подземки
Четверть объема монолитных работ уже позади. Строительство станции метро «Липовая роща» — важного звена будущей Рублево‑Архангельской линии — вышло на новый этап.

"Зима в Москве": чем заняться на выходных 19–21 декабря

"Зима в Москве": чем заняться на выходных 19–21 декабря
Жителей и гостей столицы ждет разнообразная программа: от мастер-классов и ледовых шоу до благотворительных акций. Ближайшие предновогодние выходные в Москве обещают быть по-настоящему волшебными: с 19 по 21 декабря в рамках проекта «Зима в Москве» запланировано множество ярких событий.

