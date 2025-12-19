"Семнадцать мгновений весны" увековечили в бронзе

В Москве установили скульптурные портреты создателей легендарного фильма.

У любителей кинематографа появилось новое место притяжения. В Москве у главного входа в сквер возле Киностудии имени М. Горького открыли скульптурные композиции, посвященные создателям культового многосерийного советского фильма «Семнадцать мгновений весны».

Три бронзовые фигуры воплощают образы тех, кто подарил зрителям незабываемую киноисторию: писателя и сценариста Юлиана Семенова, режиссера Татьяны Лиозновой и исполнителя главной роли Вячеслава Тихонова. Скульптура стала не просто художественным объектом, а зримым символом преемственности поколений и уважения к мастерам отечественного кино.

На церемонии открытия, которая состоялась 18 декабря, присутствовали видные деятели культуры и искусства: министр культуры России Ольга Любимова, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, автор композиции — народный художник России, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин и др. По мнению присутствующих, открытие скульптурной композиции стало напоминанием о том, что великие фильмы не уходят в прошлое — они продолжают жить в памяти зрителей и в стенах киностудии.

«Семнадцать мгновений весны» — больше чем просто фильм. Эта 12‑серийная черно‑белая драма, снятая Татьяной Лиозновой по одноименному роману Юлиана Семенова, стала важнейшим культурным событием и своеобразным ключом к осмыслению событий Великой Отечественной войны. Картина вышла на экраны 11 августа 1973 года и тут же завоевала любовь зрителей — настолько, что уже через три месяца потребовался повторный показ.

Сюжет фильма переносит нас в завершающий период войны и рассказывает о советском разведчике‑нелегале Максиме Исаеве, действующем под прикрытием штандартенфюрера СС Макса Отто фон Штирлица. Его миссия — сорвать сепаратные переговоры нацистской Германии с западными союзниками СССР. Образ Штирлица вобрал в себя черты реальных героев разведки — Рихарда Зорге, Рудольфа Абеля и других выдающихся тайных разведчиков. В основе сюжета лежат подлинные исторические события, включая операцию «Санрайз» («Кроссворд»), когда представители разведки США и Великобритании пытались заключить тайный мир с верхушкой гитлеровской Германии.

Помимо открытия скульптурной композиции, ожидается еще одно важное событие — выпуск памятного иллюстрированного издания. Книга расскажет о создании романа и фильма, раскроет их связь с историей страны и покажет, как реальные подвиги советских разведчиков стали основой для литературных и кинематографических образов, превратившись в нравственные ориентиры для миллионов.

Сегодня Киностудия Горького является важнейшей частью московского кинокластера — единого пространства, объединяющего кинопарк «Москино», кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссию и киноплатформу "Москино".