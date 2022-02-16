Украинский министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телеканала "1+1" заявила, что президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума по Минским соглашениям, но при определенном условии.
По ее словам, украинский лидер считает возможным такое голосование, если никаких других вариантов урегулирования конфликта в Донбассе не останется. При этом Верещук отметила, что не слышала о серьезных обсуждениях касательно референдума по Минским соглашениям.
Напомним, в этом году состоялись уже две встречи "нормандского формата". В конце января переговоры прошли в Париже, в феврале – в Берлине. На эти встречи дипломаты потратили в общей сложности 18 часов, однако к каким-либо результатам они не привели. У сторон есть разногласия относительно интерпретации Минских соглашений.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о праве Украины отказаться от выполнения Минских соглашений. Политик отметил, что это не Священное Писание, которое нельзя менять, а также напомнил: еще во время предвыборной кампании Владимир Зеленский критиковал эти договоренности и обещал установить мир в Донбассе.