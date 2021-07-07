Разорвали флаг ЕС: грузинские националисты сорвали второй гей-парад

Грузинские националисты демонстративно срывают флаги ЕС, протестуя против навязанного западом гей-парада

Традиционная для большинства западных стран европейская ценность в виде гей-парада совсем не пришлась по душе консервативно настроенным жителям православной Грузии. Несмотря на огромное желание властей закавказской республики связать свое будущее с Европейским Союзом, местные националисты продолжают борьбу с навязанными порядками.

5 июля "Дни.ру" сообщали о масштабных акциях протеста, вспыхнувших в Тбилиси. Грузины вышли на улицы столицы в национальных костюмах, чтобы помешать ЛГБТ-активистам пройти маршем по проспекту Шота Руставели. Консерваторы и представители грузинской церкви объединились и пошли митинговать к зданию национального парламента. Особо смелые мужчины даже влезли на стену госоргана и сорвали флаг Евросоюза, заменив его грузинским.

Однако, даже после заявления премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили о "нецелесообразности" гей-парада и публичного отказа активистов, пропагандирующих однополый секс, от своей затеи протесты в Грузии не прекратились. Как сообщает "ПолитНавигатор", вечером 6 июля националистам опять пришлось рвать на куски флаг Евросоюза. Видимо, иначе донести свою позицию у них не получается.

Протестующие повторили свои требования после того, как прозападные грузинские политики вышли на акцию "За свободу против насилия". И все бы ничего, но под соусом мирной манифестации к западникам присоединились ЛГБТ-активисты, жаждущие реванша за прошлый провал. Улицы Тбилиси четко поделились на два лагеря: с одной стороны флаги ЕС и ЛГБТ, с другой – государственные, белые с красными крестами.

Ортодоксы назвали новую акцию позорной и заявили, что не дадут ее провести. Дело шло к реальным уличным столкновением. Некоторые СМИ даже опубликовали фото людей, вооруженных бутылками с камнями. Однако на сей раз грузинские власти быстро перешли к действиям, отдав приказ полиции вмешаться. Сначала силовики задерживали консерваторов, однако потом решили везти в безопасное место ЛГБТ-активистов.

Предоставленные сами себе, националисты вновь прорвались к грузинскому парламенту, сняли флаг ЕС и разорвали его. Очевидно, они не готовы принять навязанные европейские ценности. Гей-парад в Тбилиси в очередной раз был сорван.