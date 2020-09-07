В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко встретятся 13 сентября, передает Пятый канал. Тем не менее, официальный представитель Кремля подтвердил, что переговоры запланированы. Состояться они должны уже "в ближайшие дни", добавил он. О точной дате будет сообщено отдельно.