"Обратный отсчет": на режиме Лукашенко поставили крест

Российский историк и политолог, доктор исторических наук Андрей Зубов оценил вероятность свержения президента республики на фоне протестов в Белоруссии. Он отметил, что для этого народу понадобятся мужество, самоотверженность и сила.

Эксперт провел исторические параллели между событиями в республике и тем, что происходило в СССР в годы правления Сталина. Самого же Александра Лукашенко он назвал "наследником Сталина и НКВД".

По словам Зубова, в тюрьме на улице Окрестина в Минске несколько дней назад по приказу белорусского лидера "пытали, унижали, насиловали, уродовали и, возможно, убивали тысячи людей". Он отметил, что протест в Белоруссии, когда протянулась живая цепь от страшного места Куропаты под Минском до тюрьмы на Окрестина – это знаковое событие.

"Когда решается судьба революции в Беларуси, люди вполне сознательно обратились к помощи предков, тех, кто пролили свою кровь от рук сатанинского режима, продолжателем которого к удивлению, многих "вдруг" оказался Лукашенко", – высказался политолог.

При этом он считает, что удивляться не стоит, поскольку президент республики "давно показал себя чекистом и большевиком, "когда изменил на советскую национальную символику страны, и когда запретил сносить памятники коммунистическим вождям и переименовывать, названные в честь палачей белорусского народа улицы, и когда сохранил столь любимую им аббревиатуру КГБ".

День 4 апреля 2019 года Зубов окрестил увенчанием большевизма Лукашенко, поскольку тот разорил место скорби – Куропаты. "Именно тогда Светлана Алексиевич (лауреат Нобелевской премии – прим. ред.) сказала, что начался обратный отсчет режима Лукашенко, поднявшего руку на священную память предков", – заявил историк. Он напомнил, что тогда глава государства пообещал, что пока он президент, "в могилах и архивах больше не будут рыться".

Будущее Белоруссии эксперт видит в главной оппонентке Александра Лукашенко Светлане Тихановской. "Мудрость и красота против хамства и нечеловеческой жестокости, память предков в прошлом и достойное свободное будущее или ГУЛАГ в прошлом и Окрестина в будущем – вот сегодняшний выбор Беларуси", – заключил Андрей Зубов.

Напомним, протесты в Белоруссии продолжаются три недели. Они начались после выборов президента республики. По данным ЦИК страны, победил Александр Лукашенко. Многие не согласны с таким результатом и требуют переизбрания главы государства.