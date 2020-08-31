Политолог: Россия не будет сидеть сложа руки и следить за изменениями в Белоруссии

На прошлой неделе в Сети появился отрывок большого интервью с Владимиром Путиным. В ходе беседы с журналистом российский лидер сообщил о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии в подавлении протестов.
Президент уточнил, что россияне появятся на территории соседнего государства в случае, если акции протеста перестанут быть мирными. Высказывание Путина смутило многих западных лидеров. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что такая операция не состоится.
Политолог Федор Лукьянов отметил, что Россия пристально следит за ситуацией в Белоруссии. По его мнению, цель публичного заявления Владимира Путина о формировании войск не в том, чтобы напугать граждан соседнего государства, а в том, чтобы предупредить их, что конфликт не должен дойти до критической отметки.
"Сидеть сложа руки и следить за изменениями в важной для себя стране Россия не будет", – подчеркнул эксперт.
Напомним, уже три недели в Белоруссии проходят уличные шествия и забастовки на предприятиях. Многие граждане обвиняют власти в фальсификации итогов президентских выборов и требуют отставки Александра Лукашенко. Лидер в свою очередь утверждает, что голосование было честным, и угрожает наказать всех провокаторов.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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