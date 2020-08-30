Лукашенко вновь сняли с автоматом возле резиденции в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивил народ. Политик вновь появился на публике в бронежилете и с автоматом в руках.

Днем 30 августа в Минске началась акция протеста под названием "Марш мира и независимости". Оппозиционеры двинулись из разных частей города в сторону площади Незавимости. Они шли с бело-красно-белыми флагами и выкрикивали антиправительственные лозунги.

В центр стянули спецтехнику и автобусы, в которых находились сотрудники силовых ведомств. Несколько улиц в центре столицы были оцеплены. По словам очевидцев, возле здания КГБ произошли столкновения между стражами порядка и протестующими.

Как рассказала пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, во время несанкционированного митинга президент Александр Лукашенко находился в своей резиденции. Она показала фотографию, на которой политик запечатлен рядом с Дворцом независимости.

На снимке Лукашенко покидает здание. На нем белая футболка, черные брюки и бронежилет. В руках белорусский лидер держит автомат. Примечательно, что рядом с ним стоит только один человек в форме. Младшего сына Николая в кадре нет.

23 августа в Минске прошел марш против Александра Лукашенко. В тот же день в СМИ распространилась видеозапись, на которой президент выходит из вертолета с оружием без обоймы. Позднее политик объяснил, что не собирался стрелять в свой народ.