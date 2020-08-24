Выборы президента Белоруссии Крым Коронавирус в России Санкции

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Понедельник
24 августа
Лента новостей
21:30
Грабитель избил до потери сознания 83-летнюю россиянку ради банок с вареньем
21:29
"Могучий потенциал": эксперт об огромном преимуществе Тихановской
21:15
Меркель потребовала от России наказать виновных в отравлении Навального
20:54
"Зависит от виртуального мира": сестра Димы Билана рассказала о пагубном пристрастии
20:19
Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года
20:10
Лукашенко уволил поддержавшего протестующих посла Белоруссии в Словакии
19:51
"Жду Филиппа": диджей о возможной свадьбе с Киркоровым
19:25
Опрос выявил лучшие и худшие черты "русского характера"
18:52
Заснятая без скальпа Наталья Бардо ошеломила народ
18:44
Андрей Воробьев вошел в топ-5 лучших блогеров среди губернаторов
18:22
Всплыли подробности нового романа сына Михалковой: пошел по моделям
18:16
"Это камера СИЗО?": россияне пришли в шок от условий жизни мужа Гагариной
18:15
Лукашенко попросил у Путина военной помощи
18:04
"Ущербность и неудовлетворенность": крик души затерроризированной из-за романа с Авербухом Арзамасовой
18:03
Руководитель театра рассказал правду об увольнении выпивающего Башарова
18:03
Глухоту Корчевникова связали с рецидивом опасной болезни
17:35
"Даю советы": звезда "Дома-2" подружилась с новой любовницей экс-супруга
17:23
В немецкой больнице подтвердили отравление Навального
17:21
Российскую вакцину от коронавируса испытают на белорусах
17:12
Что убитая горем дочь тайно положила в гроб Легкоступовой
17:06
Мария Порошина поблекла на фоне подросшей красавицы-дочери
16:59
Новая искра? Полицейский в США расстрелял безоружного афроамериканца
16:54
Избалованная роскошью Боня летает из Европы в Россию ради маникюра
16:42
Звезда сериала "Ольга" Яна Троянова раскритиковала семью жертвы ДТП с Ефремовым
16:40
Объявившую о беременности Елену Малышеву поздравляют с первой девочкой в семье
16:32
Замок Галкина и Пугачевой оказался на грани разрушения
16:29
Онкобольная дочь певца Левкина сообщила о родах после удаления опухоли мозга
16:20
Выбегали избитые: волонтеры рассказали о "пыточном" изоляторе в Минске
16:01
Путин назвал главную проблему России
15:25
Растолстевшая жена Халита Эргенча из "Великолепного века" столкнулась с травлей
15:19
"Смени уже пол и не мучайся": в Сети высмеяли женские образы Гогена Солнцева
15:18
Бородиной досталось за попытку визуально удлинить ноги: Хочет быть желанной бабой
15:10
"Плакал и кричал": любимый мужчина отреагировал на уход Анастасии Стоцкой
14:55
Лукашенко заявил о влиянии акций протеста на ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
14:32
Джигурда заявил о монтаже записанного после аварии с Ефремовым видео
14:29
В Клину прокладывавший кабель мужчина погиб от удара током
14:27
Появились подробности нового сериала от Меган Маркл и принца Гарри
14:24
Как стать богаче: астрологические советы
14:18
Секреты нежных поцелуев: скрабы для губ своими руками
14:16
Арина Шарапова рассказала о связи с отцом Валентины Легкоступовой
14:09
Российский футболист Дмитрий Баринов получил тяжелую травму на матче
13:59
Звезду "Глухаря" Викторию Тарасову прооперировали
13:53
Дочь Сергея Доренко уверена в отравлении журналиста: кровавая пена изо рта
13:52
В Москве умер сыгравший в фильме "Три толстяка" актер
13:41
В Кремле высказались о поведении демонстрантов в Белоруссии
13:38
Джанабаева поделилась домашними развлечениями с сыном: Воскресный дэнс
13:37
Под Воронежем многодетная семья погибла в выгребной яме
13:20
Сына известной ведущей нашли мертвым в одних трусах
13:07
Добровинский представит "сверхинтересную" информацию в суде по делу Ефремова
12:49
В Саратове убивший ребенка мужчина осужден на пожизненный срок
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт: Лукашенко рискует потерять свободу в случае успешного подавления протеста
Появились слухи об эвакуации Лукашенко: Нашли самую страшную точку
Тихановская отреагировала на попытки Лукашенко запугать народ армией: Это будет преступлением
Лукашенко намекнул на свое вечное правление: Не думайте, что сюда приедет кто-то другой
Вооруженный Лукашенко об участниках протеста: Как крысы разбежались
"Грустный казус в конце жизни": Цымбалюк-Романовская о большом позоре престарелого Джигарханяна
Политика

"Могучий потенциал": эксперт об огромном преимуществе Тихановской

Светлана Тихановская. Фото:Наталия Федосенко/ТАСС
Психолог Натали Соболева высказалась о характере главной оппонентки президента Белоруссии Светлане Тихановской. Она отметила, что политик обладает теми силой и потенциалом, что необходим для авторитетного положения в любой сфере деятельности.
прочитано 394 раза

По словам собеседницы "Дни.ру", Светлана Тихановская не обращается к чьим-то чужим взглядам, учениям или жизненной философии. "Она сама черпает мудрость из неистощимого источника и живет исключительно в соответствии с собственными убеждениями и представлениями", – считает психолог.

ПО ТЕМЕ

Тихановская обратилась к Евросоюзу: Поддержите пробуждение Белоруссии

Тихановская: Я готова стать национальным лидером

 Президентские выборы в Белоруссии

Сюжеты Президентские выборы в Белоруссии

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Натали Соболева заявила, что такие люди как она, как правило, всегда пользуются уважением и занимают ответственные посты. "Ее огромное преимущество – это проницательность и сообразительность, благодаря котором Светлана Тихановская легко стала популярной", – полагает эксперт. Главная конкурентка Александра Лукашенко необычайно проницательна и восприимчива к таким моментам, на которые большинство других людей редко обращают внимание.

"Светлана Тихановская чувствует себя абсолютно некомфортно до тех пор, пока не будут расставлены все точки над "i". Она будет слишком дотошна в деталях и считает, что на все должны быть свои причины и обоснования. Именно поэтому она записала видеообращение к лидерам европейских стран. Политик попросила их не признавать победу Александра Лукашенко на выборах президента. Она просит руководителей европейских государств "поддержать пробуждение Белоруссии" и не признавать результаты президентских выборов. ", – констатировала специалист.

При этом, по мнению психолога, в постоянной погоне за знаниями и в стремлении разрешить внутренние конфликты Светлана Тихановская зачастую попадает в неприятные ситуации, которых можно было бы избежать. "Но, как правило, все это случалось в молодости. Сейчас она крепко встала на ноги, осознала свой могучий потенциал и связанную с ним ответственность и, не отклоняясь, идет по избранному пути", – отметила Соболева.

Так, четко понимая всю свою силу и мощь, Светлана Тихановская не боится создавать Национальный координационный совет Белоруссии, который обеспечит мирную передачу власти. "Организация объявит новое демократическое голосование, в котором примут участие международные наблюдатели", – добавила Соболева.

При этом она подчеркнула, что несмотря на весь вышеперечисленный потенциал, Светлана Тихановская в любом случае остается женщиной и мамой, и некоторые стороны супружеской жизни представляют для нее серьезную проблему. "Одна из главных трудностей заключается в том, что Светлана боится потерять личную свободу, вступая в брак. Свобода для нее важна, она ценит ее превыше всего и подчас – даже выше счастливых любовных отношений", – заявила эксперт.

Однако это не помешало политику вступить в брак. "Но остается большая вероятность проблем касающимися брака, интимной жизни или детей. Партнер Светланы Тихановской должен научиться справляться с ее силой, не занимая при этом оборонительную позицию, которая может восприниматься ею как провокация. Для нее очень важно и чрезвычайно сложно найти себе подходящего партнера, с которым Светлана Тихановская сможет не притворяться и быть самой собой", – заключила психолог.

Автор: 24 августа 2020, 21:29 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко заявил о влиянии акций протеста на ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие
Эксперт объяснил отсутствие обоймы у вооруженного Лукашенко
Эксперт: Лукашенко рискует потерять свободу в случае успешного подавления протеста

Шоу-бизнес

Что убитая горем дочь тайно положила в гроб Легкоступовой
Избалованная роскошью Боня летает из Европы в Россию ради маникюра
Объявившую о беременности Елену Малышеву поздравляют с первой девочкой в семье
Замок Галкина и Пугачевой оказался на грани разрушения

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Грустный казус в конце жизни": Цымбалюк-Романовская о большом позоре престарелого Джигарханяна

Пианистка хотела бы иного финала для бывшего мужа
Шоу-бизнес

Что убитая горем дочь тайно положила в гроб Легкоступовой

Горе наследницы велико
Шоу-бизнес

Глухоту Корчевникова связали с рецидивом опасной болезни

Ходят слухи о плохом состоянии звезды
Шоу-бизнес

Замок Галкина и Пугачевой оказался на грани разрушения

Фасад уже начал сыпаться

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года
Как стать богаче: астрологические советы
Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года
Совет на выходные 22-23 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+