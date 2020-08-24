"Могучий потенциал": эксперт об огромном преимуществе Тихановской

По словам собеседницы "Дни.ру", Светлана Тихановская не обращается к чьим-то чужим взглядам, учениям или жизненной философии. "Она сама черпает мудрость из неистощимого источника и живет исключительно в соответствии с собственными убеждениями и представлениями", – считает психолог.

Натали Соболева заявила, что такие люди как она, как правило, всегда пользуются уважением и занимают ответственные посты. "Ее огромное преимущество – это проницательность и сообразительность, благодаря котором Светлана Тихановская легко стала популярной", – полагает эксперт. Главная конкурентка Александра Лукашенко необычайно проницательна и восприимчива к таким моментам, на которые большинство других людей редко обращают внимание.

"Светлана Тихановская чувствует себя абсолютно некомфортно до тех пор, пока не будут расставлены все точки над "i". Она будет слишком дотошна в деталях и считает, что на все должны быть свои причины и обоснования. Именно поэтому она записала видеообращение к лидерам европейских стран. Политик попросила их не признавать победу Александра Лукашенко на выборах президента. Она просит руководителей европейских государств "поддержать пробуждение Белоруссии" и не признавать результаты президентских выборов. ", – констатировала специалист.

При этом, по мнению психолога, в постоянной погоне за знаниями и в стремлении разрешить внутренние конфликты Светлана Тихановская зачастую попадает в неприятные ситуации, которых можно было бы избежать. "Но, как правило, все это случалось в молодости. Сейчас она крепко встала на ноги, осознала свой могучий потенциал и связанную с ним ответственность и, не отклоняясь, идет по избранному пути", – отметила Соболева.

Так, четко понимая всю свою силу и мощь, Светлана Тихановская не боится создавать Национальный координационный совет Белоруссии, который обеспечит мирную передачу власти. "Организация объявит новое демократическое голосование, в котором примут участие международные наблюдатели", – добавила Соболева.

При этом она подчеркнула, что несмотря на весь вышеперечисленный потенциал, Светлана Тихановская в любом случае остается женщиной и мамой, и некоторые стороны супружеской жизни представляют для нее серьезную проблему. "Одна из главных трудностей заключается в том, что Светлана боится потерять личную свободу, вступая в брак. Свобода для нее важна, она ценит ее превыше всего и подчас – даже выше счастливых любовных отношений", – заявила эксперт.

Однако это не помешало политику вступить в брак. "Но остается большая вероятность проблем касающимися брака, интимной жизни или детей. Партнер Светланы Тихановской должен научиться справляться с ее силой, не занимая при этом оборонительную позицию, которая может восприниматься ею как провокация. Для нее очень важно и чрезвычайно сложно найти себе подходящего партнера, с которым Светлана Тихановская сможет не притворяться и быть самой собой", – заключила психолог.