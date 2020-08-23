Лавров сообщил об одобрении в Москве диалога Лукашенко с оппозицией

Министр отметил, что Запад стремится "расчертить Беларусь по своим лекалам", поэтому он не считает вмешательство посредников в дела Белоруссии полезным для страны. В качестве негативного примера он привел участие Запада в делах Украины.
Политик считает, что в странах Запада есть лица, которые заинтересованы в том, чтобы сделать противостояние политических взглядов насильственным и "спровоцировать кровь" в государстве Александра Лукашенко. По словам Лаврова, украинский сценарий может закрепиться в Белоруссии.
"Конечно, мы будем не против любого решения, которое примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением", – выразился глава МИД.
При этом Сергей Викторович заявил о том, что Россия допускает самостоятельное решение властями Белоруссии политических конфликтов без вмешательства других государств.
Напомним, что политолог Александр Шпаковский считает, что в будущем президент Белоруссии признает Крым российским. По мнению эксперта, лидер Белоруссии примет такое решение в знак протеста оппозиционным силам. Он сообщил, что это лишь вопрос времени и договоренности с властями России. Главным врагом Александра Лукашенко политолог считает Украину, Польшу и Литву.
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