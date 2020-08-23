Зеленский о повторных выборах президента Белоруссии: Было бы спокойно и без крови

"Все были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю", — выразился Зеленский. Он добавил, что можно было бы позвать на голосование зарубежных наблюдателей и разрешить баллотироваться в президенты всем, кто этого хочет. Украинский лидер решил, что такое развитие событий способно развеять сомнения народа в правильности проведении выборов президента.
Свою версию Зеленский объяснил с логической точки зрения. Он рассудил, что когда человек уверен в себе и уверен в выборе народа, то успокоить общественность и урегулировать разногласия можно уверенным политическим решением. Владимир Александрович заявил, что даже если бы в новых выборах Александр Лукашенко не победил, то проведение дополнительного голосования могло бы помочь честно разобраться в ситуации.
Политолог Иван Мезюхо оценил заявление Зеленского и счел его не подходящим для белорусской обстановки. Эксперт считает, что Владимир Григорьевич недостаточно успешный лидер государства для того, чтобы давать Александру Лукашенко советы о том, как правильно управлять общественным мнением.
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