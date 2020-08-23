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Зеленский о повторных выборах президента Белоруссии: Было бы спокойно и без крови

Зеленский о повторных выборах президента Белоруссии: Было бы спокойно и без крови

Владимир Зеленский. Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент Украины сообщил о том, как поступил бы на месте Александра Лукашенко. Он заявил, что провел бы новые выборы.
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Владимир Зеленский считает, что Белоруссии нужны новые выборы, чтобы доказать прозрачность результатов предыдущего голосования. На месте Александра Лукашенко он бы назначил процедуру выборов через месяц и предложил бы на них свою кандидатуру.

"Все были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю", — выразился Зеленский. Он добавил, что можно было бы позвать на голосование зарубежных наблюдателей и разрешить баллотироваться в президенты всем, кто этого хочет. Украинский лидер решил, что такое развитие событий способно развеять сомнения народа в правильности проведении выборов президента.

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Свою версию Зеленский объяснил с логической точки зрения. Он рассудил, что когда человек уверен в себе и уверен в выборе народа, то успокоить общественность и урегулировать разногласия можно уверенным политическим решением. Владимир Александрович заявил, что даже если бы в новых выборах Александр Лукашенко не победил, то проведение дополнительного голосования могло бы помочь честно разобраться в ситуации.

Политолог Иван Мезюхо оценил заявление Зеленского и счел его не подходящим для белорусской обстановки. Эксперт считает, что Владимир Григорьевич недостаточно успешный лидер государства для того, чтобы давать Александру Лукашенко советы о том, как правильно управлять общественным мнением.

Автор: 23 августа 2020, 16:57 Источник: Телеканал Euronews ✓ Надежный источник
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Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

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