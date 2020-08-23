Зеленский о повторных выборах президента Белоруссии: Было бы спокойно и без крови

Президент Украины сообщил о том, как поступил бы на месте Александра Лукашенко. Он заявил, что провел бы новые выборы.



Владимир Зеленский считает, что Белоруссии нужны новые выборы, чтобы доказать прозрачность результатов предыдущего голосования. На месте Александра Лукашенко он бы назначил процедуру выборов через месяц и предложил бы на них свою кандидатуру.

"Все были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю", — выразился Зеленский. Он добавил, что можно было бы позвать на голосование зарубежных наблюдателей и разрешить баллотироваться в президенты всем, кто этого хочет. Украинский лидер решил, что такое развитие событий способно развеять сомнения народа в правильности проведении выборов президента.

Свою версию Зеленский объяснил с логической точки зрения. Он рассудил, что когда человек уверен в себе и уверен в выборе народа, то успокоить общественность и урегулировать разногласия можно уверенным политическим решением. Владимир Александрович заявил, что даже если бы в новых выборах Александр Лукашенко не победил, то проведение дополнительного голосования могло бы помочь честно разобраться в ситуации.

Политолог Иван Мезюхо оценил заявление Зеленского и счел его не подходящим для белорусской обстановки. Эксперт считает, что Владимир Григорьевич недостаточно успешный лидер государства для того, чтобы давать Александру Лукашенко советы о том, как правильно управлять общественным мнением.