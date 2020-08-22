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Шевеления НАТО заставили Лукашенко волноваться: Поломали, покрошили и выплюнули

Александр Лукашенко. Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Лукашенко, который лишился легитимности, продолжает обвинять другие страны в происходящих в Белоруссии протестах. Он убежден, что республику хотят уничтожить.
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Накануне Александр Лукашенко заявил, что против Белоруссии действуют "несколько центров сил". Якобы республику пытаются атаковать американцы, поляки, страны Прибалтики. Президент пообещал, что защитит страну во что бы то ни стало, ведь народ будет спрашивать с него.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

22 августа Лукашенко появился на западном полигоне страны, где на следующей неделе пройдут тактические учения. На встрече лидер республики отметил, что в непосредственной близости от границ есть "шевеление" войск НАТО, сообщает телеграм-канал "РИА Новости".

Позже Александр Григорьевич посетил митинг в Гродно. На акции своих сторонников президент страны сразу заявил, что если бы он не находился во власти, Белоруссию "поломали бы, покрошили и выплюнули". Он поручил военным и сотрудникам милиции воспрепятствовать боевикам и провокаторам, которые хотят попасть в республику.

Пограничникам, в свою очередь, нужно тщательнее следить за ввозом чего-либо в страну. Как сказал Лукашенко, в Белоруссию не должны попасть оружия и военные из-за рубежа.

Кроме того, президент республики поручил закрыть все предприятия, на которых до сих пор проходят забастовки. "Потом разберемся, кого пригласить (на работу – Прим. ред.)", – сказал Лукашенко.

Автор: 22 августа 2020, 16:20 Источник: Комсомольская правда
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