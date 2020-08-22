Лукашенко поручил военным принять "самые жесткие меры" из-за протестов

Белорусский лидер как никогда боится лишиться власти. Судя по всему, он готов пойти на крайние меры.

Во время посещения военного полигона под городом Гродно Александр Лукашенко заявил, что непрекращающиеся в стране протесты – дело рук других государств. По словам Лукашенко, действия демонстрантов срежиссированы по сценарию "цветной революции".

Выступая перед военными, "Батька" указал на одну особенность ситуации в Белоруссии, которая отличает ее от революций, недавно прошедших в других странах. Белорусский лидер сообщил, что на этот раз "раскачать лодку" в стране пытаются как изнутри, так и извне, привлекая вооруженные силы.

По всей видимости, Александр Лукашенко решил свалить всю вину за происходящее на внешнего врага, одним из которых, по его слова, является НАТО. Президент, чья легитимность остается под вопросом, заявил, что Североатлантический альянс стягивает войска к границам Белоруссии и готовы к вторжению. Кроме того, НАТО якобы пытаются рассредоточить белорусских силовиков по границе, чтобы отвлечь их от разрешения ситуации на улицах.

В связи с этим Александр Лукашенко поручил министру обороны страны Виктору Хренину и командующему Западным оперативным командованием принять "самые жесткие меры" для защиты страны. В частности, первоочередной задачей перед военнослужащими Лукашенко поставил защитить "западную жемчужину Белоруссии" – Гродно.