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Политолог: Координационный совет оппозиции Белоруссии – детский сад

Политолог: Координационный совет оппозиции Белоруссии – детский сад

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Почти две недели в Белоруссии проходят протесты, предприятия продолжают забастовку. Люди не теряют надежды, что в стране произойдут перемены. На этой неделе был сформирован Координационный совет оппозиции по передачи власти в республике, против которого уже возбуждено уголовное дело. Политолог Дмитрий Болкунец похвалил сторонников Светланы Тихановской за создание этого органа, но усомнился в его действенности.
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По мнению Дмитрия Болкунца, в настоящий момент в Белоруссии происходят уникальные вещи, творится история. На улицы выходят сотни тысяч жителей республики, чтобы выразить свое мнение. Очевидно, что Александр Лукашенко испуган происходящим. Он пытается подавить протестные настроения всевозможными способами.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Эксперт отметил, что недовольство среди населения зародилось давно. Фальсификация выборов стала последней каплей. У Лукашенко был крайне низкий рейтинг. Он привел экономику страны к полной катастрофе, испортил отношения с другими государствами.

Происходящее в Белоруссии также можно назвать последствиями пандемии коронавируса, считает политолог. С самого начала Лукашенко отказывался верить в существование этой инфекции. А когда стало известно о смертях от COVID-19 в республике, президент лишь глумился.

Болкунец не видит иного выхода для граждан Белоруссии, как проведение новых выборов. Есть несколько способов, один из которых – добровольная отставка Александра Григорьевича. Согласно Конституции, он должен будет передать полномочия премьер-министру. Далее по закону в течение 70 дней нужно провести выборы.

"Это реальный механизм передачи власти. Какие бы советы оппозиция не создавала – это все детский сад", – считает эксперт.

Напомним, ранее о действиях Александра Лукашенко высказался психолог. Специалист назвал слабости действующего президента Белоруссии и объяснил, почему политик лишился доверия народа.

Автор: 21 августа 2020, 16:52 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
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