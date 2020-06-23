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Лукашенко попросил не обзываться: Не надо нас дергать

Лукашенко попросил не обзываться: Не надо нас дергать

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в центре скандала во время избирательной кампании. Некоторые сторонники оппозиции настолько обозлились, что перешли к оскорблениям, но Батька долго терпеть не стал.
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Грозное заявление белорусский лидер сделал во время визита в Брест – его записали на видео и опубликовали в Сети. Глава государства выступил перед толпой митингующих. Судя по его словам, некоторые из оппозиционеров написали на одежде "Саша 3%", намекнув на крайне низкий рейтинг политика.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Лукашенко усомнился в том, что действующий президент может быть столь непопулярным в народе. "Да вот в этой альтернативной кампании я и то больше трех наберу", – смело заявил он.

Президент добавил, что не потерпит оскорблений. Новое прозвище "усатый таракан", которое недавно ему дали, он считает неприемлемым. Лукашенко сказал, что никого не обзывает и ждет такого же отношения к себе.

"Не надо нас дергать", – обратился к толпе разгневанный политик.

Отметим, что президент Белоруссии часто позволяет себе высказывания, которые некоторые могут расценить как оскорбления. Например, претендента на пост главы государства Валерия Цепкало он однажды назвал хряком.

Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа 2020 года. Нынешнюю кампанию уже признали самой грязной в истории страны: некоторые политические противники Лукашенко были задержаны, другим поступают угрозы.

Во многих городах проходят митинги против действующей власти. Участников протестных акций задерживают, на суде выписывают им огромные штрафы.

Автор: 23 июня 2020, 10:49 Источник: Телеграм-канал "Пул Первого" ✓ Надежный источник
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