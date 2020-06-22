Политолог заявил об обрушении рейтинга Лукашенко перед выборами

Те, кто не намерен больше терпеть президентство Александра Лукашенко, становятся большинством в Белоруссии. С оценкой ситуации в республике в преддверии выборов выступил политолог Павел Усов. Рейтинг главы государства рухнул, констатировал эксперт.



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