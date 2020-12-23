Суперфиналист "Лидеров России 2020" Бавинов назначен в совет директоров госкорпорации по развитию бизнеса

Власть в России постепенно переходит в руки нового поколения управленцев. Все больше участников конкурсов и госпрограмм по подготовке кадров получают назначения на важные для страны руководящие должности.

Одним из них стал суперфиналист конкурса "Лидеры России 2020",генеральный директор ООО "ЮниЗоо" Дмитрий Бавинов. В соответствии с распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина он вошёл в совет директоров АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП).

Молодому руководителю всего 32 года. Он окончил МФТИ в 2010 году, но начал работать инженером ещё за три года до окончания университета. Бавинов работал инженером в американской компании Silicon Storage Technology, после чего основал свою IT-компанию Iren Globus. В 2013 году Дмитрий основал компанию "ЮниЗоо", которая в настоящее время является одним из крупнейших ритейлеров товаров для животных в России.

Говоря о новом назначении, суперфиналист "Лидеров России" отметил, что основными целями его работы будет упрощение связи государства и бизнеса, а также цифровизация государственных услуг для предпринимателей и внедрение различных мер поддержки МСП.

Кроме того, Дмитрий Бавинов заявил, что одним из основных направлений его деятельности будет исполнение нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", что включает в себя рост доли ВВП до 32% от сектора, популяризация предпринимательства и увеличение числа кадров, трудоустроенных в малом и среднем бизнесе.

"Намерен также повысить личную эффективность, ведь теперь помимо собственного бизнеса и ответственности перед своими сотрудниками, буду нести ответственность и перед страной", – отметил Бавинов.

