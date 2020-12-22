Рогозин назвал санкции незаконными

Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что новые санкции США в отношении возглавляемой им структуры незаконны, передает Общественная служба новостей. Он уточнил, что такой же характер носят и другие ограничительные меры, которые ранее вводились против российских физических и юридических лиц.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Россия
Конец
Дом 2
Иностранные выражения и поговорки
Аватарки
За что можно любить Россию?
Дочь моя, благославляю тебя на брак