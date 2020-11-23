Политолог указал на психологическую неготовность Лукашенко к транзиту власти

Управляющий Белоруссией не протяжении 26 лет Лукашенко психологически не готов оставить президентское кресло, считает эксперт. Он призвал не ждать от грядущей конституционной реформе принципиальных изменений. Шимов убежден: все сведется к легким правкам, которые не будут ограничивать власть нынешнего главы государства.
Ожидается, что реформа политической системы начнется на Всебелорусском народном собрании. Но это мероприятие – рутинное, на него собираются полностью лояльные власти люди, указал Шимов.
"Рассчитывать, что собрание станет некой диалоговой площадкой, не приходится", – сказал политолог в интервью порталу "Украина.ру".
Как сообщали белорусские телеграм-каналы со ссылкой на источники, очередное Всебелорусское народное собрание пройдет 27 и 28 января. Глава правительства Роман Головченко говорил, что участники съезда обсудят изменения политической и экономической систем страны.
О Всебелорусском народном собрании как начале политической реформы говорил и Лукашенко. Он не исключил, что на мероприятии будет принято решение о досрочных президентских выборах.
Оппозиция продолжает требовать отставки Лукашенко и новых выборов главы государства. По воскресеньям в стране проходят массовые акции протеста. На последнем митинге в Минске силовики задержали более 200 человек.
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