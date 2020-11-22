"Я их левой сиськой всех выкормил": народ высмеял известные высказывания Лукашенко

Недавно глава республики заявил, что оппозиционно настроенные граждане "пытались совершить мелкобуржуазную революцию", а зарабатывают они в разы больше, чем на белорусском заводу по производству сельхозтехники "Гомсельмаш".
При этом Александр Лукашенко отметил свою роль в возникновении такого уровня жизни. "Те, которые здесь ходят – это люди, которых я создал своими руками", – отметил он. В августе же в гостях у Дмитрия Гордона политик высказался о "предавшей" его творческой интеллигенции. "Я их левой сиськой всех выкормил", – с досадой сказал глава республики.
"Скованные одной сиськой, связанные одной миской…", – парировали пользователи Сети. "Создал наркоманов, алкоголиков, тунеядцев и проституток? Ходят же (на протесты – Прим. ред.) именно они по его версии", – смеются комментаторы.
Протест я создаю за шесть дней, а на седьмой отдыхаю и наблюдаю за своим творением.— ЛУКАШЕНКО А.Г. (не факт, что тот самый) (@yes_i_am_luka) November 20, 2020
Другие задаются вопросом: "Есть ли хоть что-то в Беларуси, чего не создал своими руками Лукашенко? Да – руки Лукашенко". "Кому-то прилетит с облака за нарушение авторских прав...", – шутят белорусы.
Ранее политический эксперт Арсений Сивицкий заявил, что Александр Лукашенко продемонстрировал и США, и ЕС и России свою неспособность к договорам. По мнению аналитика, все заинтересованные стороны согласны, что существующий белорусский политический режим должен закончиться.
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