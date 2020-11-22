Обнаглевший Лукашенко требует от России все больше

Эксперт рекомендует Кремлю обратить внимание на поведение Александра Лукашенко и перестать потакать его желаниям. Суздальцев отметил: то, что ранее глава Белоруссии публично заявил, что Россия "отрезала кусочек" от Белоруссии, почему-то остался без внимания.
Политолог задался вопросом: какой именно "кусочек" имел в виду президент республики? Ни Смоленская ли это область, а может быть, Калининград или сразу Подмосковье? А до этого Александр Лукашенко и вовсе обнаглел: предложил Москве отдать Минску российское нефтегазовое месторождение.
По мнению эксперта, в этом заявлении прозвучал намек политика на то, что России не мешало бы подумать, чтобы отдать Калининград Белоруссии. Он считает, что подобные претензии от Александра Лукашенко будут звучать до тех пор, пока он чувствует поддержку со стороны Москвы.
Кроме того, президент республики полагает, что Россия должна воевать за его семнадцать резиденций и за авиапарк. По словам Андрея Суздальцева, Александр Лукашенко надеется обмануть всех вокруг и будет держаться за власть до конца.
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