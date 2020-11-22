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"Друзей" Лукашенко призвали приготовиться к худшему

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com
Близкому окружению Александра Лукашенко предрекли тяжелые времена. Соратника президента Белоруссии придется смириться с тем, что они станут объектами международной системы правосудия.
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Такие выводы эксперты iSANS сделали по результатам доклада "Московского механизма" ОБСЕ и формулировкам "Акта о демократии в Беларуси". Они прокомментировали слив телефонных разговоров людей, голоса которых очень напоминают тех, кто входит в число близкого окружения Александра Лукашенко.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Стало известно, что был перехвачен разговор предполагаемых убийц сторонника оппозиции Романа Бондаренко – Дмитрия Шакуты и Дмитрия Баскова. Однако эксперты утверждают, что в республике нет возможности перехватить телефонный разговор, если он не записан как намеренный вброс силовых структур, либо не записан и слит намеренно самими участниками разговора для формирования нужной им повестки.

По мнению аналитиков, задача одна – при полной поддержке Александра Лукашенко и госпропаганды формировать мнение, что ответственность за убийство Романа Бондаренко лежит не на двух личных друзьях клана президента, а на безымянных "омоновцах", которых не будут искать.

По словам экспертов, сейчас соратники лидера Белоруссии будут делать все, чтобы убедить мир в том, что они не исполнители, а наблюдатели преступления. Специалисты считают, что через пару недель всей "вертикали" и близким к ней бизнесменам придется осознать, что любая связь с Александром Лукашенко – крест на будущем. И вскоре им придется смириться с фактом, что все они станут объектами международной системы правосудия.

Автор: 22 ноября 2020, 12:10 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Международная система правосудия, позволяющая вкладывать $ и € в развал другого государства, сама является объектом анализа и вскрытия этого явления, построенного на лжи и желаний...
Гость
Ответить
Друзья Лукашенко не пропадут, они уже накопили подушку безопасности.
А вот простые Беларусы горя тяпнут.
Лукашенко ХОХОЛ, да и Латушко ХОХОЛ, достойны друг друга
Ответить
Хохол останется хохлом,
Хоть ты пусти его в Европу,
Где надо действовать умом,
Он напрягает только Ж 0 P Y.

Вот главные черты хохла
Предательство, злорадство, злоба
Упоротость как у осла
И подлость, зависть, жадоба
Халява и душа холопа
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